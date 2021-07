> Johannes Orphal war zwischen 2009 und 2020 Direktor des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Klimaforschung. Seit 2020 leitet der Physikprofessor den Fachbereich "Natürliche und gebaute Umwelt". Orphal gewann mehrere Preise, unter anderem 2017 den Gay-Lussac-Humboldt-Preis, eine deutsch-französische Ehrung für Wissenschaftler. Er wurde 1966 in Magdeburg geboren und wuchs in Berlin auf. Der Klimaforscher lebte nach seinem Physik-Studium mehrere Jahre in Paris und Cork (Irland) und hatte an den dortigen Universitäten auch Professuren inne. Sein Kerngebiet der Wissenschaft handelt häufig von detaillierten Messungen der Bestandteile der Atmosphäre und der Analyse der darin enthaltenen Gase und Moleküle und damit dem Verständnis atmosphärischer Prozesse. Der Klimaforscher ist Mitglied vieler Forschungsbündnisse wie unter anderem dem deutschen Forschungsflugzeug "Halo". obit