Das Sicherheitsaudit ist auf zwei Jahre ausgelegt. Der Gemeinderat gab im Herbst 2016 dafür grünes Licht. Bei dem Gutachten des Wuppertaler Büros für Forschung, Entwicklung und Evaluation (Bueffee) geht es um die Verkehrssicherheit von Kindern und Senioren - konkret also um Schulwege sowie die Situation vor Kindergärten und Einrichtungen für Ältere. Um schwierige Stellen zu finden, wurden alle Eltern von Heidelberger Grundschulkindern aufgefordert, Schwachstellen aufzuzeigen; die Kinder und Jugendlichen an weiterführenden Schulen wurden direkt befragt. Diese Phase der Untersuchung ist fast abgeschlossen. In der zweiten Phase schauen sich die Gutachter Jens und Tanja Leven zusammen mit den Betroffenen und Vertretern des städtischen Verkehrsmanagers vor Ort um. Schon während der Laufzeit des Audits werden Verbesserungsvorschläge umgesetzt. Ein Schwerpunkt ist dabei, das Gehwegparken zu verhindern und das Tempo der Autofahrer zu reduzieren. hob