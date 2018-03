Zu den größeren Straßenbauvorhaben, die nun mangels ausreichender Gewerbesteuereinnahmen aus den Rücklagen finanziert werden müssen, gehört der Ausbau der Urbanstraße, an der die städtische Mediathek und das Deutsche Zweiradmuseum liegen. Foto: Armin Guzy

Die Gesamtverschuldung der Stadt Neckarsulm beträgt Ende 2018 voraussichtlich 46,4 Millionen Euro. Die Stadt steht dabei mit drei Millionen Euro in der Kreide.

Der Hauptteil der Schulden ist im städtischen Eigenbetrieb Stadtwerke (18,4 Millionen Euro) und den beiden Abwasserzweckverbänden "Unteres Sulmtal" (21,7 Millionen Euro) und "Kochertal" (1,1 Millionen Euro) verbucht. Der Eigenbetrieb "Aquatoll" ist mit 2,2 Millionen Euro verschuldet.

Der nun verabschiedete Haushaltsplan ist der letzte, den die Stadt in kameraler Form vorgelegt hat. Von 2019 an gilt in Neckarsulm das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). (y)