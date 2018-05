Feuerwehrwesen (I): Der Gemeinderat hat eine Neufassung der Walldürner Feuerwehrsatzung beschlossen. Grund für die Neufassung waren Änderungen am Feuerwehrgesetz des Landes. Eine wichtige Neuheit, so Hauptamtsleiter Helmut Hotzy, ist die Regelung zum Ausscheiden von Funktionsträgern: Nun muss nicht länger das komplette Gremium neu gewählt werden - es reicht, wenn die betroffene Stelle neu besetzt wird.

Feuerwehrwesen (II): Das Gremium hat der Wahl von Lothar Berberich zum Abteilungskommandant der Feuerwehr Reinhardsachsen sowie der Wahl von Christian Lambert als Stellvertreter zugestimmt. Lothar Berberich ist der dienstälteste Kommandant der Stadt Walldürn. Er hat sein Amt bereits seit 30 Jahren inne, in fünf Jahren will er die Verantwortung dann in jüngere Hände übergeben.

Baugebiet "Lindig": Den Verkaufspreis für zwei neue Erschließungsabschnitte mit jeweils neun und sieben Bauplätzen im Baugebiet "Lindig" hat der Gemeinderat auf 89 Euro pro Quadratmeter festgesetzt.

Im Baugebiet "Gütleinsäcker III" in Altheim wird der zweite Bauabschnitt erschlossen. Die Regelung, dass zunächst sechs der sieben Bauplätze des ersten Abschnitts verkauft sein müssen, wurde damit gekippt. Die Gesamtkosten in Höhe von 540.000 Euro sind im Haushalt 2018 enthalten.

Abwasserbeseitigung: Die Stadt kauft dem Gemeindeverwaltungsverband im Verbandsindustriepark ein 698 Quadratmeter großes Grundstück ab, das Teil der Abwasserbeseitigung ist. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 9233 Euro. Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte diesen Kauf mit Nachdruck gefordert.

Hallenbad geschlossen: Das Hallenbad muss Ende Januar wegen einer Dachsanierung mehrere Tage lang schließen, teilte Christian Berlin vom Bauverwaltungsamt mit. jam