Die "Baum Retec AG" bot Produkte und Dienstleistungen für Sehbehinderte und Blinde an. Die Ursprünge lagen in der Firma "Baum Elektronik GmbH", die Wolfgang Baum im Jahr 1980 als Ein-Mann-Ingenieurbüro gründete. Ziel war es, eine umfassende Auswahl elektronischer Hilfsmittel sowohl für den Arbeitsplatz als auch für den privaten Bereich anzubieten. Zunächst nur Vertriebsgesellschaft, entwickelte das Unternehmen bald eigene Produkte. 1999 wurde das Unternehmen in eine AG umgewandelt. 2004 wurden die "AudioData GmbH" und alle Anteile an der "PTS Jena GmbH" übernommen. In Jena erfolgten die mechanische Entwicklung, das Design und die Fertigung der Produkte. Die Produkte der "Baum Retec AG" wurden weltweit vertrieben. Darunter zum Beispiel Computertastaturen für Blinde und Sehbehinderte sowie Geräte und Computerprogramme zum Vorlesen und Vergrößern von Texten. Seinen Stammsitz hatte das Unternehmen in Wiesenbach und seine Zentrale in Neckargemünd. 25 Jahre lang war es im Schloss Langenzell beheimatet. Die AG erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Jahresumsatz von 13 Millionen Euro, die beiden Töchterfirmen zusammen einen Jahresumsatz von 2,6 Millionen Euro. cm