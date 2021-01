> Dr. Regine Heneka ist seit Juni 2019 Direktorin am Amtsgericht in Wiesloch. Die 56-Jährige ist zwar in Heidelberg geboren, aber in Wiesloch aufgewachsen, wo sie noch heute wohnt. Nach ihrem Abitur in Sandhausen studierte Heneka Rechtswissenschaften in Heidelberg. Dort verbrachte sie auch ihre Assessorenzeit, in der sie am Amtsgericht, Landgericht sowie auch bei der Staatsanwaltschaft tätig war. Danach sammelte die 56-Jährige Arbeitserfahrung in der gesamten Region: So war sie fast fünf Jahre lang Richterin am Sinsheimer Amtsgericht, Dozentin an der Fachhochschule für Rechtspflege in Schwetzingen und am Oberlandesgericht Karlsruhe. Außerdem war sie knapp sechs Jahre lang Direktorin des Mosbacher Amtsgericht und arbeitete mehrfach am Heidelberger Landgericht, unter anderem als vorsitzende Richterin in der Kammer für Handelssachen sowie in der Spezialkammer für Versicherungs-, Bank und Kapitalanlagesachen. Dort sind auch größere Verfahren unter Beteiligung Firmen aus der Region sowie örtlicher Banken anhängig. Inzwischen ist Heneka – neben ihrer Arbeit als Direktorin – für Familiensachen wie Scheidungen oder Kindeswohlgefährdungen verantwortlich. stoy