Das "Moderne Theater" zeigt von Donnerstag, 4., bis Mittwoch, 10. Juni, täglich die Familienfilme "Trolls 2" (15.30 Uhr), "Onward" (16.15 Uhr) und "Jumanji: The Next Level" (17 Uhr, s. Rubrik "Termine"). Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ist Kino. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person, das "Opening-Package" (mittleres Popcorn und Getränk) kostet ebenfalls fünf Euro.

In der Brennessel gibt es vom 4. bis zum 10. Juni täglich "Emma" (20 Uhr) und "Die perfekte Kandidatin" (20.30 Uhr) zu sehen. Am Samstag und am Sonntag laufen "Die Wiese" (17 Uhr) und "Zu weit weg" (17.30 Uhr). keke