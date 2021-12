Stadt hofft auf schnelle Baugenehmigung

Seit August 2019 ist die Stadthalle geschlossen, doch die endgültige Baufreigabe für die Sanierung ist noch nicht erteilt. Die Einwender (siehe Artikel oben) betonen, sie treffe keine Schuld, dass alles so lange dauere. Vielmehr seien ihre Bedenken spätestens seit Mitte 2020 bekannt, doch die Behörden von Stadt und Regierungspräsidium hätten die Eingaben noch nicht abgearbeitet. Da das Umweltamt für die wasserrechtliche Erlaubnis zuständig sei, könne sich die Stadt nicht zu Details aus dem laufenden Verfahren äußern, sagte hingegen ein Sprecher der Behörde.

"Um die hydrogeologische Situation im Gutachten dezidiert darstellen zu können, waren nochmals vertiefende Untersuchungen und weitere Bohrungen erforderlich", heißt es vonseiten der Stadt. Die Einwender erhielten nun über die Online-Konsultation Einblick in das Verfahren und könnten sich auch noch einmal zu den Ergebnissen des Gutachtens äußern. Die Online-Konsultation läuft von diesem Donnerstag, 9. Dezember, bis zum 22. Dezember.

Die wasserrechtliche Erlaubnis sei nicht Bestandteil einer Baugenehmigung, daher könnten die Arbeiten mitunter schon vor Abschluss dieses Verfahrens beginnen, betont der Stadtsprecher. Lediglich Arbeiten im Boden- und Grundwasserbereich seien zurückzustellen. Das Regierungspräsidium habe unterdessen bestätigt, dass der für eine Baugenehmigung erforderliche Abstimmungsprozess so weit vorangekommen sei, dass die Erteilung der Baugenehmigung angestrebt werden könne.

Das neue hydrogeologische Gutachten liege seit dem 5. November vor. Hierbei seien die Eingriffe in den Grundwasserbereich bewertet worden. Die Situation im Ahrtal sei aber aus fachlicher Sicht nicht vergleichbar, so der Stadtsprecher. "Die jüngsten Ergebnisse bestätigen nach unserer Einschätzung, dass wir uns in einem guten Rahmen bewegen", so Sebastian Streckel, Projektleiter der GGH. (hob)