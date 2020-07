Filialen werden zusammengelegt oder durch SB-Terminals ersetzt

Die gesamte Finanzbranche sieht sich einem deutlichen Wandel im Kundenverhalten gegenüber. Auch bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald werden inzwischen die meisten aller Geschäftsvorfälle von den Kunden online bzw. mobil oder über die SB-Geräte der Bank abgewickelt. Infolgedessen hat die Kundenfrequenz in den Geschäftsstellen in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben diese Entwicklung noch verstärkt. "Die mit Abstand am meisten besuchte Geschäftsstelle ist inzwischen die Internetfiliale", heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus habe die anhaltende Null- bzw. Niedrigzinspolitik der EZB betriebswirtschaftliche Auswirkungen für die Banken.

"Die Sparkasse Neckartal-Odenwald wird deshalb ihre Geschäftsstellenstruktur anpassen und die Anzahl an Geschäftsstellen wie bisher konsequent an dem veränderten Kundenverhalten ausrichten", teilt das Geldinstitut weiter mit. So wird Ende September die Filiale Neckarzimmern geschlossen und mit der Geschäftsstelle Neckarelz zusammengelegt, die Filiale Altheim mit der in Walldürn. In der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach, in Neckargerach, Neudenau, Oberschefflenz und Eberbach-Nord wird die Sparkasse künftig nur noch mit einer SB-Geschäftsstelle vertreten sein. Anfang August werden die Öffnungszeiten in weiteren Filialen entsprechend der reduzierten Kundenfrequenzen verkürzt.

"Ein Personalabbau von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außerhalb der natürlichen Fluktuation ist mit der Neuausrichtung der Geschäftsstellenstruktur nicht verbunden", betont die Sparkasse – sprich: Es soll keine Entlassungen geben. Die Sparkasse Neckartal-Odenwald wird somit künftig mit vier Hauptstellen, 17 Geschäftsstellen, zuzüglich der Abteilung Private Banking sowie weiterhin flächendeckend mit 17 SB-Geschäftsstellen vor Ort vertreten sein. Daneben gibt es 47 Geldautomaten.