Netzausbau im Odenwald: Unternehmer wirken frustriert

Jürgen-Martin Kügler kann einen Schuss Sarkasmus nicht zurückhalten: "Wir sind begeistert!", sagt der Sprecher des "Unternehmerkreises Weinheimer Odenwald" gegenüber der RNZ – und muss selbst lachen. Denn natürlich passt ihm die dreimonatige Verzögerung beim Ausbau des "schnellen Internets" überhaupt nicht. Allerdings handelt es sich aus seiner Sicht um keinen einmaligen Fauxpas, sondern um eine weitere unglückliche Entwicklung in einer langen Reihe von Ärgernissen und Ungerechtigkeiten.

So sind auf der Webseite des Unternehmerkreises mehrere Beschwerden zu finden, die Kügler noch mal zusammenfasst. Erst im Juli hatten die Unternehmer einen zweiseitigen Brief an OB Manuel Just verschickt. Man habe sich nicht erklären können, wie es sein kann, dass an einzelnen Standorten die Glasfaserversorgung der Häuser auf beiden Straßenseiten erfolgt ist, während in allen anderen Straßen der Odenwald-Ortsteile nur eine einseitige Glasfaserversorgung möglich sei. Hier werde mit zweierlei Maß gemessen, kritisieren die Unternehmer.

Trotz einer frühzeitig und aufwendig betriebenen Unterschriftensammlung für direkte Glasfaseranschlüsse hätten die Verantwortlichen daran festgehalten, nur denjenigen direkte FTTB-Anschlüsse anzubieten, die ihr Haus zufälligerweise auf der "richtigen" Gehwegseite haben. Zwar würden auch die anderen an deutlich schnellere Internetanschlüsse kommen, räumt Kügler ein. Dennoch sei Haus-Internet über Kupferleitungen – gerade auf längere Sicht und noch dazu in Zeiten immer weitergehender Homeoffice-Lösungen – im Grunde eine Notlösung. Er und seine Mitstreiter hätten sich für mehr stark gemacht (selbst wenn es noch länger gedauert hätte), aber letztlich sei man machtlos, so sein Fazit. (web)