Zitate von Juergen Boos

"Die Frankfurter Buchmesse ist das größte Kulturfestival der Welt und ein großes Geschenk an Deutschland".

"Ja doch, ich habe den besten Job der Welt".

"Wir sind mit 28 Millionen Euro Umsatz ein eher kleines Unternehmen, Aldi Süd ist doppelt so groß".

"Wir bewegen uns in einer langen Tradition - in einer Tradition ständiger Veränderung. Die Frankfurter Buchmesse ist eine Veranstaltung zwischen Event, ein Wort, das ich eigentlich nicht mag, Wirtschaftsereignis und Eintritt für die Menschenrechte - weltweit".

"Die Welt ist enger geworden, nationaler und der Ruf nach Ausgrenzung stärker".

"Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, die Türkei als Gastland noch einmal zu empfangen".

"Südostasien und China sind in der Verlagsbranche aufstrebende Märkte, weil sich dort allmählich eine Mittelklasse herausbildet. Und die setzt auf Bildung. Kinderbücher sind besonders stark gefragt. d.h.,. gesellschaftliche Entwicklungen haben immer ökonomische Folgen für die Buchmärkte."

"Am beliebtesten sind deutsche Autoren in Frankreich, ansonsten tun sich die Deutschen schwer. Großes Interesse gibt es allerdings auch in China".

"Der Autor rückt immer mehr in den Vordergrund, nicht das Werk".

"Mein Onkel sagte mir: als Buchhändler kannst Du nicht reich werden, geh in den Verlag". Und werde nicht Kunstbuch-Lektor, das ist was für höhere Töchter".

"Buchhändler sind für mich die Helden und sie sind Märtyrer!"

"Es geht immer um das Erzählen von Geschichten".

"Dem Buch ist es egal, ob es gelesen, gehört oder gesungen wird".

"Leipzig ist im Gegensatz zur Frankfurter Buchmesse ein riesiges Lesefestival. Bei uns geht es um Wirtschaft, Kultur und Politik".

"Mein Lieblingsbuch ist nicht unbedingt von meinem Lieblingsautor geschrieben".