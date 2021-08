> Das ZEW wurde 1991 mit gerade einmal 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegründet, deren Zahl heute auf mehr als 200 Beschäftigte in dem Gebäude in L 7 angewachsen ist. Das ZEW ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft, zu der knapp 100 außeruniversitäre Forschungsinstitute gehören.

> Das Institut verfügt über ein großes Potenzial an wissenschaftlichem Nachwuchs. Das Durchschnittsalter in den Forschungseinheiten liegt bei 34 Jahren, und ein hoher Anteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeitet an einer Promotion. Dieser kontinuierliche Zufluss neuen Wissens aus den Universitäten trägt maßgeblich zu einer lebhaften Forschungsdynamik bei.

> Institutionell gefördert wurde das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung vom Land Baden-Württemberg im Jahr 2020 mit rund 12 Millionen Euro, was 58 Prozent des Gesamtbudgets ausmacht. Darüber hinaus wirbt das ZEW im Wettbewerb mit anderen Instituten Drittmittel über Forschungsaufträge ein, von denen die Hälfte vom Bund kommt. Alleiniger Gesellschafter des ZEW ist das Land Baden-Württemberg. Der Aufsichtsrat besteht aus elf Mitgliedern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.