Das Polizeirevier Buchen gliedert sich in den Leiter, die Führungsgruppe, die (fünf) Dienstgruppen, den Bezirks- und Postendienst und die Zentrale Ermittlungsgruppe (ZEG). Die Beamten der Dienstgruppen versehen den Streifendienst. Der Bezirksdienst ist für die Sachbearbeitung in Fällen der einfachen und mittleren Kriminalität zuständig. Die ZEG wird vor allem bei Betäubungsmittelkriminalität und bei Deliktserien wie zum Beispiel bei einer Reihe von Einbrüchen tätig. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Ermittlungen zentral gebündelt werden sollen, die verschiedene Polizeiposten betreffen. Die ZEG ist von ihren Aufgaben her zwischen dem Bezirksdienst und der Kriminalpolizei, die sich um die Aufklärung und das verhüten schwerer Straftaten kümmert, angesiedelt.