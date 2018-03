Das World Urban Forum ist ein Kongress, den das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) alle zwei Jahre ausrichtet. Am World Urban Forum 9 in Kuala Lumpur nahmen 185 Länder und Institutionen wie die Europäische Kommission, die Unesco oder der Weltverband der Städte teil. Die New Urban Agenda, die 2016 verabschiedet wurde, setzt 17 globale Nachhaltigkeitsziele, unter anderem in den Bereichen Klimaschutz, Bildung, Gesundheit, Gleichberechtigung, sauberes Trinkwasser oder bezahlbare Energie.

Mannheim gehört zu den Städten, welche die New Urban Agenda umsetzen wollen. Das "Mannheimer Modell zur Umsetzung der NUA" soll dabei helfen. 500 Bürger kamen zu einem städtischen "Urban Thinkers Campus" zusammen und diskutierten darüber, wie man die globalen Nachhaltigkeitsziele auf lokaler Ebene umsetzen kann. Dabei werden die Nachhaltigkeitsziele mit den acht strategischen Zielen der Stadt verglichen und entsprechend für eine kommunale Umsetzung weiter entwickelt. Die acht strategischen Ziele sind: Urbanität stärken, Talente gewinnen, Unternehmen stärken, Toleranz leben, Bildungsgerechtigkeit verbessern, Kreativität stärken, Engagement unterstützen und Eigenkapital mehren. Die Ergebnisse münden dann in das Leitbild "Mannheim 2030", das Ende des Jahres vom Mannheimer Gemeinderat verabschiedet werden soll. oka