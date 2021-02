In mehreren Entscheidungen hat der Gemeinderat Bedingungen für ein Ankunftszentrum in Heidelberg festgelegt. Eine Übersicht:

> Maximal acht Hektar darf die Einrichtung groß sein – unabhängig vom Standort. Das hat der Gemeinderat im Dezember 2019 beschlossen.

> Maximal 1500 Menschen sollen dort im Regelbetrieb untergebracht werden, in Ausnahmen bis zu 2000. So haben es Stadt und Gemeinderat mehrfach festgelegt. Nach den hohen Zugangszahlen 2015 und 2016 lag die Belegungszahl im Ankunftszentrum am derzeitigen Standort in Patrick-Henry-Village auch fast durchgehend unter 1500.

> Die Infektionsschutzbestimmungen, die das Robert-Koch-Institut empfiehlt, müssen umgesetzt werden.

> Die versiegelte Fläche müsse bei einer Bebauung der Wolfsgärten eins zu eins ausgeglichen werden – und zwar durch die Entsiegelung eines anderen Areals.

> Freizeitflächen etwa für Sport müssen in die Einrichtung integriert werden. Die letzten drei Punkte hat der Gemeinderat im Juni 2020 festgelegt, als er mehrheitlich für die Wolfsgärten stimmte. (dns)