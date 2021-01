> Das Gewann Wolfsgärten beschäftigt seit Oktober 2018 Heidelberg und sein Umland. Damals schlug das Landesinnenministerium die Fläche zwischen Bahngleisen und Autobahnkreuz als Standort für ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge vor. Das bisherige Zentrum im Patrick Henry Village (PHV) soll zu einem neuen Stadtteil umfunktioniert werden. Seither tobt in Heidelberg die Diskussion zwischen Befürwortern und Gegnern. Nachdem im Februar 2019 weder eine Mehrheit für den Verbleib des Zentrums in PHV, noch für die Wolfsgärten erzielt werden konnte, bat der Heidelberger Gemeinderat das Land, weitere mögliche Standorte für ein Ankunftszentrum in Heidelberg und Umgebung zu suchen.

Nachdem das Land der Bitte nicht nachkam, wagte Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann im Sommer 2019 einen kühnen Vorstoß: Sie schlug das unmittelbar an den nördlich gelegenen Pfaffengrund grenzende Eppelheimer Gewann Kolbengarten als möglichen Standort vor. Diese rund 30 Hektar große Fläche östlich der Autobahn A 5 stieß jedoch auf wenig Begeisterung des Gemeinderates und wurde auch vom Land nicht in Betracht gezogen.

Im Juni 2020 schließlich fällte der Heidelberger Gemeinderat eine knappe Entscheidung für ein Ankunftszentrum auf dem Gewann Wolfsgärten. Das ist allerdings nicht das Ende vom Lied. Denn kurz darauf startete ein Bürgerbegehren gegen den Entschluss. 11.550 Unterschriften kamen zusammen. So entschied der Gemeinderat, einen Bürgerentscheid anzuberaumen. Dieser soll am 11. April 2021 eine Entscheidung bringen. (lesa)