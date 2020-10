Das Programm

> Eröffnung: Die Aktionswoche wird am Samstag, 17. Oktober, im Rahmen des Genussmarktes (10 bis 14 Uhr) auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt eröffnet. Gegen 10.30 Uhr sprechen zum Auftakt ein Vertreter des Bündnisses sowie Sozialbürgermeister Joachim Gerner.

> Kunstausstellung "ArTmut": Ganz verschiedene Kunstschaffende haben sich des Themas "Herkunft" gewidmet. Die entstandenen Werke sind vom 18. Oktober bis 30. November, jeweils 8 bis 18 Uhr, in der St. Bonifatiuskirche am Wilhelmsplatz zu sehen (Vernissage am 18. Oktober um 17 Uhr nur mit Anmeldung).

> Workshops: Im Rahmen zweier Workshops der Awo setzen sich Kinder und Jugendliche mit dem Thema Armut auseinander: Kinder von sechs bis zwölf Jahren am 21., 22. und 23. Oktober jeweils von 15 bis 18.30 Uhr im Jugendhaus Röhre im Pfaffengrund; Jugendliche ab zwölf Jahren am 20., 21. und 22. Oktober jeweils von 16 bis 20 Uhr im Treff Wieblingen.

> Corona und die Folgen im Sozialen: Was die Pandemie für unsere Gesellschaft bedeutet und was die Krise mit den Trägern sozialer Leistungen macht, darum geht es bei einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am Mittwoch, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Hosanna Gemeinde, Vangerowstraße 5.

> Neue Wohnungspolitik für Heidelberg: Am Donnerstag, 22. Oktober, wird um 19 Uhr in der Halle 02 in der Bahnstadt über den Einwohnerantrag für eine neue Wohnungspolitik diskutiert. Eingeladen sind auch alle Gemeinderatsmitglieder.

Info: Komplettes Programm und Hinweise zur Anmeldung online auf www.das-heidelberger-buendnis.de