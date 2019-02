Sport, Sport, Sport: "Das ist Prävention", sagt Dr. Michael Akbar. Und am besten, man fängt früh damit an. Eine gute Bauch- und Rückenmuskulatur entlaste die Wirbelsäule - und könne eine Verformung teilweise auffangen. Und überhaupt: Auch eine OP verkrafteten trainierte Menschen besser als untrainierte, erklärt der Experte - und gibt noch einen praktischen Tipp: "Versuchen Sie, immer, wenn Sie stehen, ihren Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule zu ziehen" - also nach innen und oben.

Die richtige Ernährung: Nicht nur Sport macht fit, sondern auch gesundes Essen. Deshalb verbindet Akbar mit Sport auch immer gute Ernährung: kalorien- und fettarm - und viel Gemüse.

Die richtige Haltung: "Wir sind nicht fürs Sitzen gemacht", sagt Akbar. Deshalb sollte man, insbesondere wenn man im Beruf viel sitzt, immer wieder aufstehen. Auch die richtige Position des Schreibtisches sei entscheidend - damit man während der Arbeit aufrecht und nicht gebeugt sitzen kann. (ani)