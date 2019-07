Das Kurpfälzische Winzerfest findet von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 1. September, statt. Zur offiziellen Eröffnung wird für Samstag, 24. August, ab 18 Uhr in den Gerbersruhpark eingeladen. Hier werden die neue Kurpfälzische Weinkönigin Verena Rieger zusammen mit ihren Prinzessinnen Maria Kilian und Anna-Lena Kretz gekrönt, nachdem die amtierenden Hoheiten Mona Kenz und Verena Kenz dort "abgedankt" haben. Für Musik sorgen der Kurpfälzische Fanfarenzug und die Wieslocher Sängerin Tanja Werkheiser mit Begleitung.

Das Weindorf im Gerbersruhpark ist von Freitag, 23. August, bis Montag, 26. August, sowie Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, jeweils von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Sieben Winzer und Weingüter sind mit dabei und laden zum Verkosten von Weinen und Sekten ein, Dachsenfranz Festbetriebe bietet Speisen und nichtalkoholische Getränke.

Der Vergnügungspark öffnet am Freitag, 23. August, ab 16 Uhr, am Samstag, 24. August, sowie Montag, 26., bis Samstag, 31. August, jeweils ab 14 Uhr und Sonntag, 1. September, ab 12 Uhr.

Der traditionelle ökumenische Gottesdienst findet an außergewöhnlicher Stelle, nämlich am Autoscooter statt: am Sonntag, 25. August, 10.30 Uhr. Die Besucher können unter anderem in den "Boxautos" Platz nehmen (Treffen bei Dauerregen in der Laurentiuskirche).

In "Lowingers Weinlaube" auf dem Festplatz legt am Montag ein DJ Hits der 80er und 90er auf. Den Unternehmensstammtisch veranstaltet die Stadt gemeinsam mit dem Handwerks- und Gewerbeverein dort am Dienstag, 27. August, um 19 Uhr. Am Mittwoch, 28. August, ist Familientag im Vergnügungspark, die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß bietet wieder Kinderschminken an. Der beliebte "Kurpfälzer Abend" findet am Mittwoch, 28. August, 18 Uhr, auf dem Festplatz statt. Es gibt Akkordeonmusik, Lieder und lustige Anekdoten.

Die Band "Cool Breeze" ist am "Volksbank Kraichgau Abend" am Donnerstag, 29. August, 19.30 Uhr, auf dem Festplatz zu Gast. Dort spielt auch die Band "Amokoustic" beim "Abend der Sparkasse" am Sonntag, 1. September, ab 19.30 Uhr.

"Wein und Markt in Straßen und Gassen" lädt für Samstag, 31. August, von 10.30 bis 19 Uhr in die Innenstadt ein. Vereine und Einzelhandel sind mit über 70 Ständen vertreten. Die offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr am Stand der Wieslocher Frauen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Den Kinderflohmarkt findet man in diesem Rahmen wieder in der Höllgasse.

Das städtische Museum im mittelalterlichen Wehrturm "Dörndl" ist am Samstag, 31. August, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 1. September, 14 bis 16 Uhr, geöffnet. Schwerpunkte der Ausstellung sind der Bergbau und archäologische Funde zu den Ursprüngen der Stadt.

Das große Feuerwerk über dem Festplatz signalisiert am Sonntag, 1. September, den Abschluss der Festwoche.

Zum "Bacchus-Turnier" im Badminton sind am Wochenende des 24. und 25. August, jeweils ab 9 Uhr, Zuschauer in der Stadionsporthalle und in der Helmut-Will-Halle herzlich willkommen.

Das "Boule-Turnier" zum Winzerfest findet am Sonntag, 25. August, auf dem Spielgelände am Freibad statt. Eine Mannschaft besteht aus zwei Spielern, die sich bis 9.30 Uhr einschreiben müssen. Zum offiziellen Start um 10 Uhr zeigen die Weinhoheiten und OB Dirk Elkemann ihr Können.

Die Fußball-Saisoneröffnung beim VfB Wiesloch findet im Rahmen des Winzerfests am Samstag, 24. August, 16 Uhr, im Stadion statt.