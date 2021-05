Grabungstechnikerin Sarah Rudolf vom Landesamt für Denkmalpflege überwacht die Erdarbeiten hinter der Kirche in Hainstadt. Was genau ist die Aufgabe der Denkmalbehörde in diesem Fall, nach was wird gesucht? Wir haben bei der Pressestelle nachgefragt: "Die Archäologische Denkmalpflege begleitet die Arbeiten, da im Bereich der heutigen Kirche mit Denkmalsubstanz der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Vorgängerbauten sowie der mittelalterlichen Siedlung zu rechnen ist. Aufgabe des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ist in diesem Fall die Dokumentation möglicher archäologischer Befunde und Funde. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine archäologisch relevanten Entdeckungen, das heißt, die Bauarbeiten können wie geplant weitergehen." rüb