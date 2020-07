Wie es mit dem Masterplan weitergehen soll

hob. Die Erweiterung des Campus in das Handschuhsheimer Feld und eine Fünfte Neckarquerung waren schon immer die zwei größten Streitpunkte, wenn es um die Zukunft des Neuenheimer Feldes ging. Abseits davon konnten sich die Beteiligten aber auch auf einige Punkte einigen. So sollen die unterschiedlichen Quartiere im Campus nach verschiedenen Nutzungen gegliedert werden. Geplant ist zudem ein grünes Wegenetz, das vom Handschuhsheimer Feld bis zum Neckar führen soll. Ebenso sollen zentrale Freiräume und Plätze erhalten oder geschaffen werden. Ein wichtiges Ziel ist auch die CO2-Neutralität des Campus.

Beschlossen ist auch, dass der Neckarbogen in einer 60-Meter-Linie von der Bebauung freigehalten werden muss. Wohnen auf dem Campus sei das effektivste Mittel, um den Pendlerverkehr zu reduzieren. Parkplätze sollen Gebäuden weichen. Zur Lösung der Verkehrsprobleme werden auch Vorschläge der anderen beiden Planungsteams geprüft: so zum Beispiel eine Seilbahn von einem Park & Ride-Platz an der S-Bahnstation Pfaffengrund/Wieblingen über den SRH-Campus in Wieblingen ins Neuenheimer Feld und eine mögliche Fuß- und Radbrücke mit Anbindung an den S-Bahnhof-Wieblingen und den Radschnellweg Mannheim-Heidelberg. Geprüft werden soll aber auch eine Variante ohne Fünfte Neckarquerung, eine Straßenbahn-Stichstrecke von der Berliner Straße über die gesamte Tiergartenstraße bis zum Sportzentrum Nord und ein Straßenbahn-Campusring, der in einer Variante südlich des Technologieparks und nördlich der Straße "Im Neuenheimer Feld" zum Campus führt.