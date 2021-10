Gerhard Emig führt nun das Wichernheim in der Plöck

Der neue Leiter des Wichernheims ist Gerhard Emig. Er ist in Heppenheim aufgewachsen und hat dort seinen Zivildienst im Sekretariat einer katholischen Gemeinde gemacht. Danach folgte ein Studium in Frankfurt am Main zum Diplom-Sozialarbeiter. Nach einer Station am Jugendhaus in Stuttgart kam er nach Heidelberg.

Hier studierte er an der Universität vier Semester Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie. Neben dem Studium jobbte er an der Pforte des Wichernheims. Als dort 1988 eine Stelle frei wurde, nutzte er die Chance und nahm sie an: "Das hat gut gepasst. Die Arbeit mit den Wohnungslosen war schon immer mein Ding. Die Themen Armut und Gerechtigkeit sind für mich interessant."

Als Heinz Waegner 2001 die Leitung des Wichernheims übernahm, wurde Gerhard Emig zeitgleich stellvertretender Leiter. Die beiden Männer schätzen sich gegenseitig und arbeiteten eng zusammen. Im vergangenen Jahr wurde Emig nun Waegners Nachfolger und Leiter des Wichernheims.

Der 63-jährige Experte setzt sich als Mitglied von Arbeitskreisen auf Landes- und Bundesebene für die Interessen von Wohnsitzlosen ein: "Die Frage nach bezahlbarem und auch zur Verfügung stehenden Wohnraum für wohnungslose Menschen, die wieder in die Gesellschaft zurückfinden wollen, wird immer schwieriger." So ist es ihm wichtig, dass diese Menschen nicht vergessen werden – bei der Frage nach bezahlbarem Wohnraum, aber auch bei der Teilhabe an der Gesellschaft. Emig betont: "Ich wünsche mir, dass wir auch diesen Menschen mit Respekt begegnen."