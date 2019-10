Maschinenbaustudent Elias Noe hat die "Null" schon hinter sich

Elias Noe hat 2018 in Amorbach Abi-tur gemacht. Im Herbst begann für den jungen Mann aus Mudau das duale Studium an der DHBW Mosbach (Fachrichtung Maschinenbau/Kunststofftechnik) sowie im Ausbildungsbetrieb Mosca in Strümpfelbrunn. Noch vor Semesterbeginn nahm Elias an einem Test und Kurs in Mathe teil. Beides online. Die RNZ hat den 19-Jährigen zu seinen Erfahrungen befragt.

Hattest du Befürchtungen, dass dein Mathekönnen nicht reichen würden?

Eigentlich nicht. Das Abi war ja noch frisch und in Mathe war ich gut. Aber bei Mosca hat man mir nahegelegt, den Online-Test der DHBW zu machen, den diagnostischen Einstiegstest. Ich hab’ relativ gut abgeschnitten und bin der Empfehlung gefolgt, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Zeit vor Studienbeginn aktiv aufzuarbeiten.

Wie lief das ab?

Man bekommt online Arbeitsaufträge mit Übungsaufgaben über einen Zeitraum von zirka vier Wochen. Auch die Korrekturen durch einen Mathematikdozenten laufen über eine Online-Plattform. Da konnte ich mich auch mit anderen Kursteilnehmern austauschen.

Fast wie Schule?

Gewissermaßen schon, aber ich konnte mir das selbst einteilen. Was natürlich auch bedeutet, dass ich mich selbst motivieren und selbst disziplinieren muss. Ein gute Übung fürs Studium …

Hat’s was gebracht?

Auf jeden Fall! Ich konnte mir den Stoff, der zwar Themen der Oberstufenmathematik aufgreift, noch einmal anders aneignen. Noch besser wäre, wenn an den Vorkurs gleich die Campusphase anschließen würde. Doch für mich begann das Studium mit der zweimonatigen Praxisphase im Betrieb. Optimal wäre, wenn Vorbereitung und Studienbeginn zeitlich noch näher beieinander lägen.

Wäre es ohne den Vorkurs auch gegangen?

Ich würde sagen "weniger gut". Nicht nur für mich. Weniger gut vorbereitet und fit zu sein, würde bedeuten, dass ich in den Vorlesungen zu lange über Gesagtes nachdenken müsste, doch da geht’s mit dem Stoff eben Schlag auf Schlag weiter.

Dein Ratschlag für die Neuen?

Wer es ernst nimmt in den Vorkursen, hat’s später leichter.

Und deine Erfahrungen nach einen Jahr als DHBW-Student?

Es macht mir ziemlich viel Spaß. Ein guter Arbeitgeber, ein cooler Kurs. Dual studieren - das ist was für mich.