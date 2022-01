> Die Besitzverhältnisse: Die Weinheim-Galerie gehört der R+V-Versicherung. Die Wiesbadener Versicherungsgesellschaft übernahm das frisch umgebaute Shoppingcenter im Oktober 2016. Größter Mieter wurde in demselben Jahr "Modepark Röther". Dieser bespielt knapp die Hälfte der 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche.

> Die Stadt als Galerie-Mieterin: Neben dem Shoppingcenter gibt es in der Weinheim-Galerie einen Gebäudetrakt, in dem sich Büros und Praxen befinden. Hier ist die Stadt Weinheim der Ankermieter. 2010 zogen zahlreiche Beschäftigte der Kommune in die Galerie ein, 2016 folgten weitere. Erst im letzten Dezember wollte die Verwaltung die Anmietung weiterer Büroflächen im Center auf den Weg bringen, doch der Gemeinderat zwang sie, nachzuverhandeln. Die Verwaltung teilte ihre modifizierten Vorstellungen dem Vermieter mit. Eine Rückmeldung steht aus, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagt. web