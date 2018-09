Der Steinsberg hat als Weinbaulage einige Alleinstellungsmerkmale zu bieten: Der so genannte "Kompass des Kraichgaus" ist eine von nur fünf Weinregionen in ganz Deutschland, deren Rebstöcke auf Vulkangestein gründen. Die Lage "Sieh Dich für", die schon Peter Zipses verstorbener Großvater Willi mit Grauburgunder bestockt hat, ist die höchstgelegene exponierte Südlage im gesamten Kraichgau. Zipse war es, der hier auch in Deutschland eher seltene Auxerrois-Reben anbaute, heute eine regionale Spezialität. Derzeit bauen 38 Steinsbergwinzer Wein an den Hängen des Basaltkegels an, fast ausschließlich im Nebenerwerb, überwiegend als Genossenschaftswinzer oder für Hausweine. Von den zwölf Hektar Rebfläche entfallen sieben auf das Weingut Zipse, "Uhler & Blank", zweites Weilerer Weingut, hat rund ein Hektar bestockt.