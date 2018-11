Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 22. Dezember montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr, samstags bis 22 Uhr geöffnet. An sechs Plätzen in der Altstadt kommt dabei weihnachtliche Stimmung auf. Am Uniplatz erwartet die Besucher der größte Markt mit rund 70 Ständen.

Immer montags ist Tag der Studenten mit Rabattaktionen - vor allem auf Glühwein - an vielen teilnehmenden Ständen.

Immer donnerstags ist Senioren- und Familientag.

Pink Monday ist am kommenden Montag, 3. Dezember, ab 18 Uhr auf dem Markplatz - zugunsten der Aids-Hilfe Heidelberg.

Das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt ist bis zum 1. Januar geöffnet (geschlossen am 24. Dezember) - montags bis freitags von 11 bis 21, samstags bis 22 Uhr.

Die Eisbahn auf dem Karlsplatz bleibt bis zum 6. Januar. Täglich kann man dort von 10 bis 22 Uhr Schlittschuhlaufen - außer am 24. Dezember. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Eisbahn von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am 31. Dezember von 10 bis 1 Uhr. (ani)