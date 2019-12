Der Neckar-Odenwald-Kreis gilt als eine der beiden großen Christbaumregionen in Baden-Württemberg, auf hunderten Hektaren werden überwiegend Nordmanntannen gepflanzt. Der Marktanteil von Nordmanntannen liegt bei etwa 80 Prozent. Die Preise zeigen sich laut Christbaumverband Baden-Württemberg zum Vorjahr konstant bei 18 bis 23 Euro pro laufenden Meter. Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, teilt mit, dass die Nachfrage nach ökologisch produzierten Bäumen gestiegen sei. Und auch wenn es um die Entsorgung geht, ist das Thema Nachhaltigkeit wiederkehrend: „Nach Weihnachten wird der Baum zum Grüngutplatz gebracht. Damit kommt ein Stück Natur wieder in seinen Kreislauf zurück“, so Verbraucherschutzminister Hauk. Ebenso sind laut Hauk deutliche Trends hinsichtlich des Schmucks erkennbar: „Schrill und bunt war einmal, naturbelassene Strohsterne, Glasschmuck und Holzfiguren sind wieder voll im Trend.“