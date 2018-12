"We are the world" war ein Song-Projekt, mit dem zahlreiche bekannte Pop-Stars angesichts einer verheerenden Hungerkatastrophe in Äthiopien 1985 Geld zur Bekämpfung des Hungers generieren wollten.

Initiiert von Entertainer und Bürgerrechtler Harry Belafonte, schrieb Michael Jackson den Text, Lionel Richie die Melodie des Liedes für die Aktion gegen den Hunger in Afrika. Am 28. Januar 1985 kamen rund fünfzig US-Musiker zusammen, um "We are the world" einzuspielen, darunter Stars wie Paul Simon, Tina Turner oder Bob Dylan. Die Platte verkaufte sich mehr als 20 Millionen mal. Im Juli desselben Jahres bildete der Song als prominent besetzte Live-Version den Höhepunkt am Ende zweier "Live-Aid-Konzerte" in London und Philadelphia.

Zwölf mal erklingt dabei der Refrain, von immer neuen Stimmen gesungen: "We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day …" - "Wir sind die Welt, wir sind die Kinder, wir sind es, die den Tag heller machen …" (bnc)