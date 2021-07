Kraftwerke am Neckar

An den Schleusenanlagen wird auch Strom produziert – rund um Heidelberg an folgenden Stellen:

Schwabenheim: Das Kraftwerk aus dem Jahr 1925 hat mit 7200 Kilowatt eine besonders große Leistung. Die Energie von rund 100 Kubikmeter Wasser, die pro Sekunde 8,01 Meter tief fallen, Wandeln drei Maschinensätze in elektrische Energie um.

Neckarsteinach: 3600 Kilowatt in der Spitze können von zwei Maschinensätzen erzeugt werden. Rund 100 Kubikmeter pro Sekunde fallen hier 4,38 Meter tief. Die Anlage an der Schleuse stammt aus dem Jahr 1931.

Neckargemünd: Das Kraftwerk mit diesem Namen liegt an der Schleuse in Höhe der Orthopädie des Heidelberger Stadtteils Schlierbach. Es stammt aus dem Jahr 1930, hat einen Maschinensatz mit einer Leistung von 2500 Kilowatt und ging 1930 in Betrieb. Rund 80 Kubikmeter Wasser fallen hier pro Sekunde 3,80 Meter tief.

Kraftwerke an der Elsenz

Viele kleine Kraftwerke erzeugen an der Elsenz Strom. Die meisten sind in Privatbesitz, zwei werden noch von der Süwag als Netzbetreiber geführt:

Bammental: Im E-Werk an der Friedriedensbrücke erzeugt eine Francis-Turbine aus dem Jahr 1935 mit 64 Kilowatt Leistung Strom. Pro Sekunde können 4,3 Kubikmeter Wasser 1,85 Meter tief fallen.

Meckesheim: Hier drehen sich zwei Francis-Schachturbinen aus dem Jahr 1925. Sie haben eine Leistung von 70 und 44 Kilowatt. 4,1 Kubikmeter Wasser pro Sekunde können durchfließen, der Höhenunterschied beträgt 3,8 Meter. cm