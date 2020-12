> Der Waschbär ist ein in Nordamerika beheimatetes Säugetier. Waschbären sind überwiegend nachtaktive Raubtiere, die bevorzugt in gewässerreichen Laub- und Mischwäldern leben, aber auch sehr anpassungsfähig sind.

> Seit Mitte des 20. Jahrhunderts leben Waschbären als Neozoen auch auf dem europäischen Festland. Innerhalb weniger Jahrzehnte haben sich die Tiere hierzulande rapide ausgebreitet.

> Nach Deutschland kam der Waschbär im Jahr 1934. Zwei Waschbär-Paare wurden damals am Edersee nahe Kassel von Forstmeister Wilhelm Freiherr Sittich von Berlepsch ausgesetzt, um die heimische Fauna zu bereichern. 1945 entwichen rund 25 weitere Waschbären aus einer Pelztierfarm bei Berlin.

> In Deutschland gibt es laut verschiedenen Schätzungen heute rund 500.000 Waschbären. Da die lebenden Exemplare nicht gezählt werden, muss diese Zahl mit Vorsicht genossen werden. Der Deutsche Jagdverband zählt allerdings erlegte Tiere, die auch Aufschluss über die Verbreitung geben. In Baden-Württemberg wurden 2018/2019 rund 2500 Tiere erlegt. Zum Vergleich: In Brandenburg, ein Waschbär-Hotspot, waren es im gleichen Zeitraum rund 33.600. ani