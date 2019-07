Wer regelmäßig die Vierburgenbeleuchtung besucht, der kennt es: Während des Feuerwerks sind die Burgen unbeleuchtet, danach erstrahlen sie in bunten Farben. Doch am Samstag wurde das Schwalbennest, wie jeden Abend, durchgängig angestrahlt - auch während des Feuerwerks. Während danach die anderen drei Burgen grün, rot und blau leuchteten, wurde die Burg Schadeck, so der offizielle Name, weiter orange angestrahlt. Der Grund war das Unwetter. Wie Daniel Ritter von "Experience Veranstaltungstechnik" gestern auf RNZ-Anfrage berichtete, herrschte "Land unter" auf der Burg. Der heftige Regen sorgte dafür, dass Wasser vom Wald oberhalb in die Burg lief. Der Steuerungskasten für die Beleuchtung war plötzlich unerreichbar. Ansonsten hatte das Unwetter keine Auswirkungen, was auch Bürgermeister Herold Pfeifer freute. "Der Abend hat viele Nerven gekostet", verriet er gestern. "Es ist aber alles super gelaufen." (cm)