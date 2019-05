Neckargemünd-Dilsberg. In Zusammenhang mit der Rettung der Jugendherberge gibt es eine weitere Großspende: Nach der 1,5-Millionen-Euro-Spende eines nach wie vor unbekannten Gönners an das Jugendherbergswerk erhält nun auch die Stadt Geld - und zwar für die Sanierung des Torturms, für den sie zuständig ist. Er ist Teil der Herberge. Kosten: rund 400.000 Euro. Bürgermeister Frank Volk gab nun im Gemeinderat bekannt, was bereits Ende März hinter verschlossenen Türen einstimmig beschlossen wurde: der Schenkungsvertrag zwischen einem anonymen Spender und der Stadt. Auch auf Nachfrage hielt sich die Stadt bedeckt: "Wir nennen keine Details zum Spender und der Höhe der Spende", sagte Stadtsprecherin Petra Polte. Bürgermeister Volk sei jedenfalls sehr dankbar für die Zuwendung, über die mit dem Spender Stillschweigen vereinbart worden sei. So wollte Polte auch nicht sagen, ob es sich um denselben Spender handelt wie bei der Jugendherberge. Nur so viel: Es handle sich um einen "erheblichen Beitrag". (cm)