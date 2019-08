Stimmen

> Adi Hütter, Trainer Eintracht Frankfurt: Wir haben heute ein super, super Spiel gesehen. Ein Riesenkompliment muss ich an den SV Waldhof aussprechen, der uns mehr als gefordert hat. Ich muss aber auch meine Mannschaft loben, die nach dem 0:2 und dem 2:3 nicht zurückgesteckt hat, sondern zurückgekommen ist.

> Bernhard Trares, Trainer SV Waldhof: Nach dem tollen Start und der 2:0-Führung hatten wir zu viele einfache Ballverluste. Das hat uns Körner gekostet, die uns in der zweiten Halbzeit gefehlt haben. Wenn wir es schaffen, mit einem anderen Ergebnis in die Halbzeitpause zu kommen, wäre hier mehr möglich gewesen. Außerdem hat uns das Spielglück gefehlt, weil wir so schnell den 3:3-Ausgleich kassiert haben.

> Max Christiansen, Mittelfeldspieler des SV Waldhof: Natürlich ist die Enttäuschung jetzt groß, auch wenn wir stolz auf unsere Leistung sein können und von den Fans gefeiert wurden. Aber wir wollten das Spiel gewinnen und wir hatten auch die Chance, das zu schaffen. Am Ende hat uns etwas Kraft gefehlt und die Eintracht hat natürlich auch eine riesige individuelle Qualität.

> Kevin Trapp, Torhüter von Eintracht Frankfurt: Wir haben am Anfang überhaupt nicht gut ausgesehen und die Zweikämpfe nicht richtig angenommen. Da war Mannheim viel besser.