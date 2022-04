> Die Wilhelmsfelder Bürgermeisterwahl lag bei der Beteiligung mit 59,5 Prozent zwischen den beiden Werten des ersten (62,56) und zweiten Wahlgangs (55,98 Prozent) aus dem Jahr 2017. Damals wurde Christoph Oeldorf zum Rathauschef gewählt, dessen Fortgang nach Schriesheim nun eine vorzeitige Neuwahl erforderlich machte.

> Neben den drei offiziellen Kandidaten, Wahlsieger Tobias Dangel aus Wilhelmsfeld, Teammanger Florian Streib (Grüne) aus Oberursel, und Versicherungsmakler Alexander Kohl (FDP) aus Heiligkreuzsteinach, gingen 47 Stimmen an "Sonstige": Darunter 27 an Bürgermeisterstellvertreter Stefan Lenz, acht an Gemeinderat Michael Gärtner (BGW).

> Mit insgesamt 786 Briefwählern von 1479 gültigen Stimmen lag deren Anteil bei rund 53,2 Prozent. Große Stimmunterschiede zwischen den Wahlbezirken gab es keine, Wahlsieger Dangel lag in allen vier ausgezählten Bereichen zwischen 57 und 58 Prozent. Mit Veröffentlichung am Mittwoch beginnt die einwöchige Einspruchsfrist gegen das Wahlergebnis. bmi