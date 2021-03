Hirschhorn wählt schwarz

Auch bei der Kreistagswahl im Kreis Bergstraße setzt sich die CDU im Ergebnis von den Konkurrenten ab: Mit 42,3 Prozent liegt sie vor der SPD (19,5), den Grünen (17,3) und der AfD (8,8). Auf Sonstige entfielen 12,1 Prozent.

Von den 2.749 Wahlberechtigten in der Stadt Hirschhorn hatten 1.411 (51,3 Prozent) sich an der Kreistagswahl beteiligt. an Einzelstimmen ergab sich in Hirschhorn für die größten Listen folgende Verteilung: CDU 36.737 Stimmen, SPD 16.938, Grüne 15.018 und AfD 7.683 Stimmen.

Bei den Kommunalwahlen hatten die Wähler den Landrat, das Stadtparlament sowie den Kreistag neu zu wählen (wir berichteten). Insbesondere die Kreistagswahllisten waren wegen der verschiedenen angetretenen Listen und der zahlreichen Bewerber darauf für die 71 Sitze sehr umfangreich.

Auf die Hirschhorner Bewerber darunter entfielen (nur in Hirschhorn) folgende Stimmenzahlen: Bürgermeister Oliver Berthold bekam auf der Liste der CDU mit 1.333 Stimmen (3,63 Prozent).

Die frühere Bürgermeisterin Ute Stenger (SPD) erhielt 524 Stimmen (3,09 Prozent). Ob beide in den Heppenheimer Kreistag einziehen werden, klärt sich erst nach Vorlage der Wahlergebnisse aller Kreisgemeinden; dieses Endergebnis steht noch aus.

Der Neckarsteinacher Kreistagskandidat Bürgermeister Herold Pfeifer (SPD) kam in Hirschhorn als Kreistagskandidat auf 443 Stimmen (2,62 Prozent). Seine Tochter Marlene, in Neckarsteinach stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende, bekam als Kreistagsbewerberin in Hirschhorn 305 Stimmen (1,80 Prozent).