Wähler der "Baumstadt" ließen sich mit Eis überzeugen

Hirschbergs frisch gewählter Bürgermeister Ralf Gänshirt ist zwar noch nicht offiziell im Amt, aber die Bürgermeisterwürde der "Baumstadt" wurde ihm an diesem Montag trotzdem bereits verliehen - und zwar in der Saatschule. Dafür musste er seine "Wähler" nicht mit Argumenten überzeugen, sondern mit Eis, dass er zusammen mit Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber verteilte.

Doch Eis alleine reichte nicht. Eine Aufgabe musste Gänshirt noch erfüllen: das Durchsägen eines rund zehn Zentimeter dicken Baumstammes, was ihm innerhalb von rund 30 Sekunden gelang. "Es ist eine große Ehre für mich, Bürgermeister der Baumstadt zu sein", betonte Gänshirt nach seiner Inthronisation durch Saatschulenleiterin Kirstin Wolski, die ihm die "Bürgermeisterkette" umhängte und eine Krone aufsetze. "Genießt das Eis", forderte Treiber die Saatschüler auf. 360 Portionen hatte Volker Zeilfelder auf die Waldlichtung oberhalb von Leutershausen gebracht.

Artig stellten sich die Saatschüler in mehreren Reihen auf und nahmen ihr Eis von ihrem "Bürgermeister" und dem Bürgermeister-Stellvertreter in Empfang. Während Gänshirt das Eis jedem in die Hand gab, warf es Treiber den Wartenden zu, sodass auch die weiter hinten stehenden Saatschüler zügig in den Genuss der Erfrischung kamen.

Die konnten die Saatschüler gut gebrauchen. Schließlich waren sie in den letzten Tagen fleißig gewesen und hatten den Bau ihrer "Hütten" kräftig vorangetrieben. Die Werke wurden auch schon mit dekorativen Details in Form von Pflanzenmaterial verschönert. Außerdem sind die Saatschüler gerade dabei, Skulpturenbretter herzustellen, auf denen in Großbuchstaben "Saatschule" steht. Wo diese schließlich aufgestellt werden, ist aber noch nicht ganz klar. (ze)