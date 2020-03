Vorschlag: "Weg mit den Mülleimern"

Wie die Stadt Eberbach des Mülls Herr werden kann oder soll, darüber gingen die Meinungen in der jüngsten Sitzungen des Gemeinderats auseinander. Sprachen sich die einen Gemeinderäte für größere Mülleimer aus, um ein Überquellen gerade an den Wochenenden zu vermeiden, brachte Bürgermeister Peter Reichert eine andere Variante ins Spiel. Warum nicht alle Mülleimer entfernen? Den Vorschlag wollte er keineswegs als Scherz verstanden wissen. Es gebe eine Studie, dass nach dem Abbau der Mülleimer die Stadt sauberer geworden sei. Größere Mülleimer würden hingegen nichts bringen. Vielleicht ist ja demnächst mit einem entsprechenden Antrag des Bürgermeisters zu rechnen. (by)