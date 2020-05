Lieblingsgegner

Bei vier Siegen und drei Unentschieden ging "Hoffe" in der Bundesliga seit vier Jahren nicht mehr als Verlierer vom Platz. In der 2. Runde des DFB-Pokals gab es allerdings am 26. Oktober 2016 in Köln eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung.

Höchster Sieg

Auch ihren bisher höchsten Sieg im Fußball-Oberhaus feierten die Kraichgauer gegen den heutigen Gegner. Im Saison-Endspurt 2017/18 gewann die TSG mit 6:0.

Wiedersehen mit Gisdol

Seit dem 18. November 2019 betreut der ehemalige Hoffenheimer Trainer Markus Gisdol die Kölner und holte dabei mit der Geißbock-Elf im Schnitt 1,69 Punkte pro Spiel. Gisdol trainierte Hoffenheim vom 2. April 2013 bis zum 26. Oktober 2015.

So könnten sie beginnen

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber - Rudy, Grillitsch, Geiger - Skov, Dabbur, Baumgartner.

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba. awi