Der „Europäische Hof“ in Heidelberg wird im kommenden Jahr 155 Jahre alt und ist noch immer in Privatbesitz. 1906 kaufte Fritz Gabler, der Großvater von Ernst-Friedrich von Kretschmann, das „Hotel De L’Europe“ für 1,1 Millionen Goldmark. Von 1945 bis 1955 wurde das Hotel von den Amerikanern beschlagnahmt, danach aber an die Großmutter zurückgegeben. 1957 feierte man Wiedereröffnung.

Heute führen Dr. Caroline von Kretschmann, eine studierte Betriebswirtin, und ihre Eltern das Hotel in der dritten und vierten Generation. Und während Caroline (geschäftsführende Gesellschafterin) und Sylvia v. Kretschmann die Betriebsgesellschaft leiten, ist Ernst-Friedrich v. Kretschmann zuständig für Verpachtungen und Vermietungen. Darunter Bars, Geschäfte, Arztpraxen und Büros (50 Mieter). Das Fünf-Sterne-Hotel mit seinen 165 Angestellten, darunter ein Gourmetrestaurant, ein Spa, eigene Wäscherei, Schreinerei und Polsterei, verfügt über 122 Zimmer, luxuriöse Suiten und vier voll ausgestattete Apartments.