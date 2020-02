Die Bürger entschieden mit

Die "Villa Katzenbuckel" wird nun doch nicht durch das Programm "Leader" gefördert. Das örtliche Leader-Auswahlgremium hat das Projekt zur Förderung zugelassen. Nun wurde dieser Beschluss von höchster Stelle, dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, zurückgenommen.

"Leader" steht für "Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale" (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). Da es der Landesregierung ein besonderes Anliegen ist, Bürgerbeteiligung nachhaltig zu stärken, wurde das Regionalentwicklungsprogramm Leader zum zentralen Instrument bürgerschaftlich geprägter Regionalentwicklung ausgebaut. Die Menschen vor Ort kennen ihre Region und deren Potenzial am besten. Darum hat die Landesregierung das EU-Programm neu ausgerichtet. Dies führt dazu, dass ausschließlich die örtliche Leader-Aktionsgruppe – und somit die Bürger vor Ort – über die Projekte entscheiden. In dem Auswahlgremium, in dem über das Projekt "Villa Katzenbuckel" entschieden wurde, sitzt auch Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas.

Im Mittelpunkt der Förderung stehen Vorhaben, die die Innovations- und Wirtschaftskraft in den Regionen, die interkommunale Zusammenarbeit und den Tourismus stärken. Darüber hinaus sollen Antworten auf Herausforderungen, wie den demografischen Wandel, Klimawandel und Ressourcenschutz entwickelt und erprobt werden.

Von 2014 bis 2020 gab es 18 Leader-Aktionsgruppen. Jede konnte mit rund vier Millionen Euro an öffentlichen Mitteln rechnen. Dabei handelte es sich um Fördermittel der EU und dem Land Baden-Württemberg. 2020 läuft das Leader-Programm aus, stattdessen gibt es nun das Regionalbudget. Dabei handelt es sich um ein neues Förderprogramm des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg sowie von den Landkreisen Neckar-Odenwald und Rhein-Neckar. Bis 2021 stehen der Leader-Region "Neckartal-Odenwald aktiv" jährlich 200.000 Euro zur Verfügung.