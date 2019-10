Lena Nickel, 31 Jahre alt, hat an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg einen Bachelor im Fach Gesundheitsförderung erworben. Währenddessen absolvierte sie ein Praxissemester an der VHS Heidelberg und erhielt nach dem Studium dort eine Stelle. Des Weiteren machte sie ein weiterbildendes Fernstudium im Fach Gesundheitsmanagement an der Universität Bielefeld. Seit Juli 2017 ist sie an der VHS Sinsheim tätig: Zunächst als Weiterbildungsassistentin, seit Februar 2019 als stellvertretende Leiterin, ab sofort als neue Leiterin.

"Wichtig ist mir, dass unser Bildungsangebot weiterhin bunt und vielfältig bleibt und für jedermann offen steht", erklärt sie. Die Zahl der Integrationskurse - im Jahr 2018 über 50 Prozent aller Unterrichtseinheiten - werde vermutlich zurückgehen. Deshalb müsse zunehmend darauf geachtet werden, den Bereich an sich zu stärken, zum Beispiel mit Berufssprachkursen, die anderen ebenso wichtigen Bereiche der VHS aber nicht aus dem Blick zu verlieren. Digitalisierung solle mehr in den Fokus rücken: Mit Hilfe einer Cloud sollen neue Lernmodelle umgesetzt werden. (cbe)