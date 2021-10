Mit den beiden Extremläuferinnen Claudia Gerling und Cristina Ogniben startet die neue RNZ-Serie "Verrigde Ladeberjer". Sie stellt Bürgerinnen und Bürger aus der Römerstadt vor, die selbstverständlich nicht verrückt sind, aber ungewöhnliche, spannende Dinge in ihrem Leben tun. In loser Folge erscheinen in den kommenden Wochen die Serienbeiträge. Vorschläge für weitere "verriggde Ladeberjer" nimmt die RNZ gern unter der Rufnummer 06221/519-5733 oder per E-Mail an ladenburg@rnz.de entgegen. (stu)