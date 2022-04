Der Verein für gesunde Ernährung und Ganztagsbetreuung wurde 2006 gegründet. Gründungsvorsitzende ist Brigitte Miebach. Das Motto lautet "Unser Pausenangebot ist rund – frisch, lecker, günstig und gesund." Der Verein bietet Schülern und Lehrern am BGB in Pausen und Freistunden einen Platz für eine Auszeit und gesunde, leckere Speisen an. Aktuell sind rund 30 Frauen und Männer, Eltern und Großeltern sowie Freunde der Schule aktiv.