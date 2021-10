Der Verein Autismus Rhein-Neckar, Regionalverband zur Förderung autistischer Menschen, wurde 1999 von Sabine Melugin und weiteren Eltern gegründet. Der Verein informiert betroffene Familien, bietet Fortbildungen an und organisiert seit 2001 Fachtagungen. Mit "Selma" wird seit 2009 eine nachschulische Betreuung für autistische Kinder in "Wohnortnähe" angeboten, um Selbstständigkeit und eine bessere Integration in die Gesellschaft zu erreichen. (bju)