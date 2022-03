> Veranstaltungen sind folgende geplant: vom 24. bis 26. Juni das Lichterfest am Neckar, vom 2. bis 3. Juli "Heilbronner Gartenträume" auf der Neckarmeile, am 9. Juli das Heilbronner Kinderfest im Wertwiesenpark, und vom 1. bis 3. September ein "Italienischer Markt" in der Innenstadt. Vom 8. bis 18. September ist das Weindorf in der Innenstadt geplant und am 9. Oktober "Jazz und Einkauf". Der Heilbronner Lichterzauber mit "Night-shopping" soll am 28. Oktober die Innenstadt erhellen, und vom 24. November bis 22. Dezember steigt der "Käthchen-Weihnachtsmarkt". (bfk)