Veranstalter von Lust4Live ziehen positive Festivalbilanz

Rund 19.000 Besucher, 300 Künstler, 90 Veranstaltungen, zehn Tage, drei Bühnen: Das sind die Zahlen des Gratisfestivals Lust4Live, das am Sonntag endete. Mathias Schiemer, Geschäftsführer des Veranstalters Heidelberg Marketing, ist glücklich: "Es ist großartig, was da in vier Wochen Vorbereitungszeit entstanden ist – und zwar vor, auf und hinter der Bühne." Künstlerinnen und Künstler hätten endlich wieder auftreten, Bühnentechniker und viele andere aus dem Veranstaltungsgewerbe wieder arbeiten dürfen.

Der Zuschauerzuspruch sei gut gewesen: "Insgesamt rund 19.000 Zuschauer – das ist eine super Zahl. An vielen Abenden war richtig was los, einige Veranstaltungen waren ausgebucht." Manche frühere Konzerte sowie mehrere Veranstaltungen des Kulturtrucks, der als mobile Bühne durch die Stadtteile pendelte, waren allerdings eher mäßig besucht. "Für die kurze Vorlaufzeit von vier Wochen war der Zuspruch super", sagt Schiemer, "aber natürlich hätten wir uns auch ein bisschen weniger strömenden Regen gewünscht."

Die während des Festivals aufgekommene Kritik, Lust4Live habe zu wenig für junge Leute im Angebot, sieht Schiemer gelassen. "Wir wissen alle, dass wir mehr für junge Menschen anbieten müssen, und da sind die Nachtbürgermeister und der Jugendgemeinderat ja nun auch dran." Mit den Stadträten, die das Programm kritisiert hatten, habe er gute Gespräche geführt. "Man kann bei so einem Festival eben auch nicht jeden Tag Disco machen."

Die Programmvielfalt hebt auch Joe Schwarz, Eventmanager bei Heidelberg Marketing, hervor: "Von Oper über Jazz und japanische Trommelstücke bis Rock ’n’ Roll: Heidelberg hat alles zu bieten und wir haben in 90 Acts alle Facetten davon abgebildet." Das Festival sei ein voller Erfolg: "Obwohl es in kürzester Zeit aus der Taufe gehoben wurde und meinem Team sehr viel abverlange, war es die viele Arbeit wert." (rie/böh)