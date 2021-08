> Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Unterer Neckar" wurde 1987 eingerichtet und 2000 zusätzlich zum Flora-Fauna-Habitat. Es erstreckt sich von Wieblingen bis Mannheim und besteht aus sechs kleineren Naturschutzgebieten, die durch Landschaftsschutzgebiete, in denen weniger strenge Regeln gelten, verbunden sind. Als bedroht gelten hier sechs Fledermausarten, der Biber sowie mehrere seltene Fischarten.

> Das Naturschutzgebiet "Altneckar Wieblingen" beginnt am Stauwehr in Bergheim und umfasst ab dort bis fast zur Autobahnbrücke die Neckarinseln sowie den Altarm des Neckars. Insgesamt ist es 42,5 Hektar groß.

> Besondere Regeln sollen dafür sorgen, dass sich die Natur in den geschützten Gebieten ungestört entfalten kann. So ist das Betreten der Neckarinseln verboten. Hunde müssen an der Leine geführt werden, von Tieren sollte man stets Abstand halten. Außerdem darf man zwar im Kraftwerksauslauf in Wieblingen schwimmen, im eigentlichen Altneckar sowie zwischen Inseln jedoch nicht. dns