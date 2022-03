Der Verein "That’s Whynheim" nimmt die Hygieneartikel für Betroffene des Krieges in der Ukraine hier entgegen:

> In Lützelsachsen: Im Brombeerweg 1, bei Familie Henschke.

> In Weinheim: In der Prankelstraße 55, bei Familie Pestel. Und: Am Marktplatz 5, im Geschäft "Eill & Emily".

> In Birkenau-Hornbach, Im Altfeld 22, bei Familie Sckuhr.

> "That’s Whynheim" ist entstanden aus dem Bedürfnis, auch in problematischen Zeiten jenen zu helfen, die auf Hilfe angewiesen sind. Mit Zeiteinsatz und Spenden Not zu lindern, ist das Ziel.

> "Gain": Das "Global Aid Network" mit Sitz in Gießen ist der in 50 Krisenregionen tätige Partner der Weinheimer. Die Organisation sieht ihre Stärke in dem Netzwerk, das sie mithilfe von Firmen, Vereinen und Privatpersonen bildet.

> Geldspenden: Diese kann man auf ein Konto mit dem Verwendungszweck "Hygienepakete für die Ukraine" überweisen. IBAN: DE78670923000034022615, bei der Volksbank Kurpfalz.