Die Geschichte der DFB-Stiftung Sepp Herberger beginnt am 28. März 1977. An diesem Tag wurde mit einem Festakt im Barockschloss zu Mannheim der 80. Geburtstag des früheren Fußball-Bundestrainers Sepp Herberger begangen. Das Geschenk des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) überbrachte der damalige DFB-Präsident Hermann Neuberger: Er gab die Errichtung der Sepp-Herberger-Stiftung bekannt. Der DFB erfüllte damit seinem Rekordnationaltrainer (1936–1964) einen Lebenstraum. Herberger, dessen Ehe mit seiner Frau Eva kinderlos blieb, hatte – getreu seinem Lebensmotto: "Wer oben ist, darf die unten nicht vergessen" – den Wunsch, seinen Nachlass in "guten Händen" zu wissen. Dem "Chef" war es dabei insbesondere wichtig, soziale und karitative Projekte zu fördern.

Heute finanziert sich die Sepp-Herberger-Stiftung vor allem aus Zuwendungen des DFB, Zinserträgen sowie Spenden. Seit Errichtung der Stiftung konnten bereits über 25 Millionen Euro für soziale Projekte und Aktivitäten aufgewendet werden. joc