Eine Serie reißt

Saisonübergreifend ist Hoffenheim seit nunmehr neun Spielen ungeschlagen. Das ist Liga-Bestwert. Die Dortmunder hatten sogar acht Spiele hintereinander gewonnen, ehe es in der Vorwoche ein 1:2 in Freiburg setzte. Daheim hat der BVB allerdings die vergangenen fünf Spiele alle siegreich gestaltet. Eine Serie wird also reißen.

Die besten Offensivreihen im Duell

Andrej Kramaric (vier Torvorlagen) und Erling Haaland (zwei Tore, zwei Vorlagen) führen nach zwei Spieltagen die Scorerliste an. Nur die TSG und der BVB haben bereits sechsmal jubeln dürfen. Sämtliche Tore erzielten beide Teams aus dem Spiel heraus und jeweils fünf davon wurden durch das Zentrum herausgespielt.

Knappe Bilanz

In 26 Ligaduellen siegte neunmal Dortmund und siebenmal die TSG (zehn Remis). Bei der Tordifferenz hat "Hoffe" knapp die Nase vorn – 39:38. nb

So könnten sie beginnen

Dortmund: Kobel - Passlack (Can), Akanji, Can (Witsel), Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland.

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Raum - Rudy, Geiger - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen - Rutter.